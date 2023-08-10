Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 15:22
Norm fazlası atama il içi atama şeklinde yapılmalıdır

Norm fazlası öğretmenlere yer değiştirme hakkı çok mantıksız birşey, düşük puanla boş kontenjana norm fazlası gidiyor, il içi herkese açılmalı, norm fazladı kalan olursa sonra resen atama yapılmalı, şimdi il dışı tercih edenlerin yerine norm fazlasının gidecek olması mantıksız


Pelinin
Daire Başkanı
10 Ağustos 2023 15:23

Norm güncellemesinden sonra herkese açık il içi tayin yapılmalıdır


Kitap Dünyası
Aday Memur
10 Ağustos 2023 15:31

İnşallah ikinci il içi tayini yaparlar hocam, ümidim o yönde

Pelinin, 1 saat önce

Norm güncellemesinden sonra herkese açık il içi tayin yapılmalıdır


Gokhanınn
Memur
10 Ağustos 2023 15:32

Düşük puanla daha iyi yerlere tercih yapılabilirken, yüksek puanlıların o okullara başvuramaması çok büyük adaletsizlik.

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