Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2023 15:28
Asker Öğretmenlik

Merhabalar. İngilizce öğretmenliği mezunuyum ve bu sene yds ve kpss girdim. ydsden tsk tarafından istenen taban puandan fazla bir puan aldım. şu an da kpss'nin açıklanmasını bekliyorum. sorum şu ki asker öğretmenliğe girebilme ihtimalim nedir? meb'deki öğretmenlikten artıları eksileri nelerdir? hangi okullarda görev yapabiliyoruz? bilgilendirirseniz sevinirim arkadaşlar

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