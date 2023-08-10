Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2023 15:31
Eş durum tayini

15 MAYISTA DİLEKÇE VERMEMİZE RAĞMEN HALA EŞ DURUM TAYİNİ AÇIKLANMADI NEREYE ŞİKAYET EDEBİLİRİZ BİLEN BİRİ VAR MI ? EKSİK EVRAK DA YOK SORGULATTIM

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