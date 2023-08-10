KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2023 15:38
2023 MSB - MSÜ sozlesmeli personel mülakatları hala neden aciklanmiyor

Şubat ayında. Başlayan ve Mart ayının 10 biten mülakatlar 6 ay gibi süre gecmesine rağmen neden aciklanmiyor

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