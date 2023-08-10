Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Ağustos 2023 16:18
Harcırah Ödemesi

Merhabalar. Tarım ve Orman Bakanlığı İlçe Müdürlüğünde görev yapıyorum. İl Müdürlüğüne tayin oldum. İkametgah adresimde İlde. Böyle bir durumda harcırah ödemesi alabiliyor muyum?

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