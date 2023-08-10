Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


10 Ağustos 2023 17:24
iş tanımı
arkadaşlar merhaba,Ben ünivirsitenin hastanesinde inşaat teknisyeni memur kadrosundayım lisede tamamen çizim üzerine eğitim gördük ama burda sıva,alç,boya,fayans,harç inşaatla alakalı ne varsa ağır iş olarak yapıyoruz ben bu ları yapmak istemiyorum sizçe ne yapmalıyım.

elektrikci501112
Aday Memur
10 Ağustos 2023 17:33
İşe bak. İnşaat teknisyeni dediğin işleri yapar zaten saydığın işleri mühendis yapar kardeşim.
Toplam 1 mesaj

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