arkadaşlar merhaba,Ben ünivirsitenin hastanesinde inşaat teknisyeni memur kadrosundayım lisede tamamen çizim üzerine eğitim gördük ama burda sıva,alç,boya,fayans,harç inşaatla alakalı ne varsa ağır iş olarak yapıyoruz ben bu ları yapmak istemiyorum sizçe ne yapmalıyım.

arkadaşlar merhaba,Ben ünivirsitenin hastanesinde inşaat teknisyeni memur kadrosundayım lisede tamamen çizim üzerine eğitim gördük ama burda sıva,alç,boya,fayans,harç inşaatla alakalı ne varsa ağır iş olarak yapıyoruz ben bu ları yapmak istemiyorum sizçe ne yapmalıyım.