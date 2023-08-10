Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2023 17:45
Kurum değişikligi muvakkatname sagilkbaknl

657 bağli memurum sağlık bakanlığına geçemek için. Dilekçeyi personel genel müdürlüğünemi veriyoruz yoksa gitmek istediğimiz il sağlık müdürlüğüne versekte olurmu


Galatasarayg
Aday Memur
10 Ağustos 2023 17:54

Bide kolay muvakkat veren kurumlar hangisi

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