Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 17:53
Ağustos Deprem Tazminatı

Bu ay deprem tazminatı yattı mı arkadaşlar? Yoksa sadece fiilen görevde olanlara, (yaz kursu vs)mı yatacak?

Çok Yazılan Konular

Tayin meselesi nasıl çözülür?İl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusuTürk Eğitim Sistemi !Sevincimiz 30 gun2.il dışımeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekMilli eğitimde Becayiş Geri Gelmeli ! Hemen ! Derhal !Öğretmenlerin maaşı ve ders saatiMEB, deprem mazeretini neden kaldırdı? Öğretmenler Açıklama BekliyorHizmet puanlarındaki adaletsizlik

Sözlük

dudaktankalbe d namı diğer yaman 1 narsist 5 şu an çalan şarkı 1 sefid 1 kilo takıntısı 3 lahmacun 2 Bugün olanlar 3 steve gleason 1 Zevki Erteleme Becerisi Testi 2 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 6

Son Haberler

İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatı 6,5 lira olduTrabzon'da kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi öldü'Özel okullarda zeka testine göre öğrenci seçimi yapılamayacak'Real Madrid'den Arda Güler kararı!Kara Kuvvetleri Komutanı Erdoğan'a sarıldı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.