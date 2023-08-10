Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 18:12
İl Dışı Kararnamesi Hk.

İyi günler değerli hocalarım. 4 Ağustos'ta il dışı yer değiştirme sonucum açıklandı fakat henüz elime bir kararname ulaşmadı. Müdürümüz de kendisine bir kararname gelmediğini söyledi. Dolayısıyla 14 gün mehil süremin başlayıp başlamadığını bilmiyorum, henüz ilişimi kesmedim.

Bu kararname somut bir şekilde elime ulaşacak bir belge midir beklemeli miyim? Süreç hakkında tecrübesi veya bilgisi olan hocalarım yardımcı olursa sevinirim.


Yusufnl
Aday Memur
10 Ağustos 2023 18:14

ilişiğimi*

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