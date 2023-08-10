Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 18:34
Memurlara neden ikramiye tediye yok
İşcilere verilen ikramiye ve tediye memurlara neden verilmiyor

arcadia26
10 Ağustos 2023 18:37
İşçiler (demiryolları,maden işçileri, karayolları işçileri hariç) yani devlet dairelerinde yatan telefonla oynayanlar ayın 15 inde 20.400 +13000 civarı ikramiye alacak bu ikramiye adaletsizliği sözleşme sürecinde neden gündeme gelmiyor

cetek
Aday Memur
10 Ağustos 2023 18:37

Sendikana sor.

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