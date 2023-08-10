Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ağustos 2023 18:48
ihvancı kafa etlik şehir hastanesi

bugün eşimle etlik şehir hastanesine gittik jinekolojiye gittik koridorda bekliyorduk güvenlik geldi dedi ki erkekleri dışarı alalım... geldiğimiz son nokta


khanjar.1
Memur
10 Ağustos 2023 19:13

sağlık bakanlığının sayfasına yaz

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