İl dışı görevlendirme hakkında

Görev yerimde 2.yılım. Yani 1 senem kaldı il dışı için. Eş tayini süreci var şu am galiba, o bittikten sonra seminer döneminde mi il dışı görevlendirme içiin dilekçe vermek gerekiyor. Bana detaylı bilgi verebilir misiniz silsile nasıl oluyor acaba.

Görev yerimde 2.yılım. Yani 1 senem kaldı il dışı için. Eş tayini süreci var şu am galiba, o bittikten sonra seminer döneminde mi il dışı görevlendirme içiin dilekçe vermek gerekiyor. Bana detaylı bilgi verebilir misiniz silsile nasıl oluyor acaba.