Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 18:50
İl dışı görevlendirme hakkında
Görev yerimde 2.yılım. Yani 1 senem kaldı il dışı için. Eş tayini süreci var şu am galiba, o bittikten sonra seminer döneminde mi il dışı görevlendirme içiin dilekçe vermek gerekiyor. Bana detaylı bilgi verebilir misiniz silsile nasıl oluyor acaba.

Çok Yazılan Konular

Tayin meselesi nasıl çözülür?İl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusuTürk Eğitim Sistemi !Sevincimiz 30 gun2.il dışımeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekMilli eğitimde Becayiş Geri Gelmeli ! Hemen ! Derhal !Öğretmenlerin maaşı ve ders saatiMEB, deprem mazeretini neden kaldırdı? Öğretmenler Açıklama BekliyorHizmet puanlarındaki adaletsizlik

Sözlük

Ruminasyon 1 aşure 1 dudaktankalbe d namı diğer yaman 2 sözlük bağımlılığı 1 Türkçe klavye 2 sefid 1 als 1 Amotivasyonel Sendrom 20 belle gunness 1 bamya 1

Son Haberler

Çöl sıcakları geri dönüyor, bazı iller 46 dereceyi görecekKars'ta ehliyet sınavında 2 kişi kopya düzeneğiyle yakalandıŞanlıurfalı kadın 43 yıl sonra nüfus cüzdanı sahibi oldu'Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıların ifade özgürlüğüyle ilgisi yok'Bakan Şimşek, Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.