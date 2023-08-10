Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 18:54
4b sözleşmeli istifa (sağlık bakanlığı )

2022 kpss puanım ile 2022 Aralık ayında Yaşlı bakım teknikeri olarak atandım(saglik bakanlığı) Ocak2023 15 iş başı yaptım Nisan2023 de istifa ettim.

Ayrica eczane teknikerliği okuyordum ve Haziran 2023 de mezun oldum

Diyelim ki önümüzdeki ay saglik bakanlığı alıma çıktı 1 yıl bekleme cezasına tabi miyim acaba eczane teknikeri olarak başvuru yapabilir miyim

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