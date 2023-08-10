Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Ağustos 2023 18:59
Ambulans şoförü ve hemşireler renk körü

Ambulans şoförlüğü için att veya hemşirelik okumak istiyorum ama kırmızı yeşil renk körüyüm bir sıkıntı olurmu sizce ?

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