Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ağustos 2023 19:11
Banka PROMOSYON
İlişik kestiğim kadro vakıf ile çalışıyordu yeni başlayacağım yer ziraat bankası promosyonu iade edecez mi bilgisi olan devreler abiler mutemetlerde bilmiyor ona göre yol çizecez

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