TAYİNDE YOLLUĞUN YETERSİZ KALMASI

Değerli arkadaşlar 2018 de tayin olmuştum yolluğum hem evden eve nakliye yetmişti üstüne bir kirada artmıştı Şimdi tekrar nakil istiyorum Yolluklar yol masrafını tam karşılamıyor Sendikaların bu konuda bir çalışması var mı

Değerli arkadaşlar 2018 de tayin olmuştum yolluğum hem evden eve nakliye yetmişti üstüne bir kirada artmıştı Şimdi tekrar nakil istiyorum Yolluklar yol masrafını tam karşılamıyor Sendikaların bu konuda bir çalışması var mı