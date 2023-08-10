Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 19:51
TAYİNDE YOLLUĞUN YETERSİZ KALMASI
Değerli arkadaşlar 2018 de tayin olmuştum yolluğum hem evden eve nakliye yetmişti üstüne bir kirada artmıştı Şimdi tekrar nakil istiyorum Yolluklar yol masrafını tam karşılamıyor Sendikaların bu konuda bir çalışması var mı

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