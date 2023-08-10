Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Ağustos 2023 20:04
Durdurma
Durdurma için dilekçe süresi var mi

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmekli ikramiyesi Emniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.26 Nisan açığa alınanlarLGS sınav ücretiPolisin Mesaisi 8 Saat olmalı 12 saat mesai kalkmalıHala şükürcü kaldıysa gelsin. azdaha şükürr devam.Hatay Terör Paramızı Alamıyoruz.!1005 sayılı Kıbrıs ve Kore gazi yakınları magduriyeti

Sözlük

kelime haznesi fakir olan insan 2 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 6 Zekasına hayran bırakan kadın 1 sobalı ev 1 Metinalkan 6 Nasa ifşaları 8 sözlük bağımlılığı 1 yürüyen ego 3 Muhatap 2 Galatasaray 1

Son Haberler

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiBakan Özhaseki: Orta hasarlıların hepsini ağır hasarlı gibi görmeye razıyızİngiltere'deki göçmenler Türkiye'ye mi gelecek?Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldüPMYO giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.