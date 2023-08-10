Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 20:29
İstifa dilekçesi

İstifa dilekçesi yazarken uymamız gereken belli bir format var mı bilen yazabilir mi?


Dahihoca
Aday Memur
10 Ağustos 2023 20:36

Dilekceni mantıklı gerekçelerin ile güzel yaz sonra tekrar dönmek ister isen makul birakmalar da yeni muracat ile 6 ay sonra ki alımlar da donebilirsin

GERİ dönmeler de istifa ettiğin ilde göreve baslatirlar


skramz
Şube Müdürü
10 Ağustos 2023 20:42

İnternette bir yazı görmüştüm de artık belli formatta yazılacak resmi gazetede de yayımlanmış hatta. Şimdi sizin dediğiniz gibi yazsam beni uğraştırırlar mı olmamış diye bu kafama takılıyor açıkçası

Dahihoca, 50 dk. önce

Dilekceni mantıklı gerekçelerin ile güzel yaz sonra tekrar dönmek ister isen makul birakmalar da yeni muracat ile 6 ay sonra ki alımlar da donebilirsin

GERİ dönmeler de istifa ettiğin ilde göreve baslatirlar

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