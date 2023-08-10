Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 20:39
Görevde Yükselme de mülakat olmasın
Gys de hem cumhurbaşkanımız hem eski bakan mülakat olmayacak demişti, lütfen verilen sözler tutulsun

Dahihoca
Aday Memur
10 Ağustos 2023 20:41

Mülakat yapanlar da mülakata ihtiyaçları var!!

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