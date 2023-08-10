Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 20:43
Kamu Mühendisleri-Kapsamdışı Personel

Arkadaşlar iyi akşamlar; kamu mühendisleri olarak bir iyileştirme, dengeleme talebi söz konusu. Eğer bu iyileştirme gerçekleştirilirse kapsamdışı personel de bundan yararlanır mı? Sonuçta zam ve maaş artışları memur zammıyla belirleniyor kapsamdışında da. Belki direkt yansımayabilir kanuni anlamda. ama hem iş yoğunluğu, hem iş güvencesi açısından aradaki makasın korunması için artış yapılır diye düşünüyorum. Fikri olan var mı?

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