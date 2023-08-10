Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"



Becayiş istiyor
10 Ağustos 2023 20:44
Sahil özrü hakkında

Merhaba

Benim hastalığımın tanısı konuldu reçetem raporum var. Görev yaptığım ilde tedavisi yoktur belgesini il sağlık müdürlüğünden aldım bu belge dışında başka bir şey gerekiyor mu acaba


eiffell
Aday Memur
10 Ağustos 2023 21:01

* sağlık özrü hakkında


matemkogr
Aday Memur
10 Ağustos 2023 21:12

Dervişin fikri ve zikri.. Antalya mı hocam hedef?


Dahihoca
Aday Memur
10 Ağustos 2023 21:15

Seni bakanlık Van gölü sahiline gönderir ora da tedavi olursun


eiffell
Aday Memur
10 Ağustos 2023 21:16

:D inşallah deniz kenarı gelir :) peki esas soruna gelecek olursak olur mu bunlar hocam


matemkogr
Aday Memur
10 Ağustos 2023 21:22

Geçmiş olsun. Rahatsızlığınız nedir hocam?

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