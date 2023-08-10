Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 20:46
Taşımalı öğrencilere ve yurtta kalan öğrencilere verilen yemekten öğretmenin yemesi helal mi? ( Din

Bazı muallimler bu yemeklere kaşık sallıyorlar örnek tıp bizim okulda ki bazı muallimler


Dahihoca
Aday Memur
10 Ağustos 2023 20:47

Başlık eksik din kültürü hocaları cevaplasin


AHMET AYMAZ
Memur
10 Ağustos 2023 21:09

Dini boyuta bakmadan önce ilgili mevzuatlara bakmak gerekir. Devlet izin vermişse helal vermemisse haramdır. Eğer parasini ödeyerek yiyorsan sıkıntı yok. Ama mevzuatta kimlerin ücretsiz yiyebilecegini açıkça belirtmiştir. Ücretsiz yemek yiyen kişi sayısı hiçbir durumda 10 kişiyi geçemez hükmü vardır. İdarecide olsa öğretmen olsada ücretini ödeyerek yemesinde hukuki ve dini açıdan olumsuz bir durum yoktur.


Mustafax5908
Aday Memur
10 Ağustos 2023 21:17
Yediğin uyduruk 2 bulgur 2 nohut,yok haram mıdır,helal mi? Karnın açsa,yemek varsa ye kardeşim.
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tayin meselesi nasıl çözülür?İl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusuTürk Eğitim Sistemi !Sevincimiz 30 gun2.il dışımeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekMilli eğitimde Becayiş Geri Gelmeli ! Hemen ! Derhal !Öğretmenlerin maaşı ve ders saatiMEB, deprem mazeretini neden kaldırdı? Öğretmenler Açıklama BekliyorEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?

Sözlük

The witcher dizi 3 acıtıcı gerçekler 1 istanbul 2 sacher torte 1 kinesiyoloji 1 şu an çalan şarkı 1 Ruminasyon 1 Metinalkan 6 evrim ağacı 1 Nasa ifşaları 8

Son Haberler

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiBakan Özhaseki: Orta hasarlıların hepsini ağır hasarlı gibi görmeye razıyızİngiltere'deki göçmenler Türkiye'ye mi gelecek?Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldüPMYO giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.