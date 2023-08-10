Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 20:53
Özür Grubu Tayinleri
İzmir İngilizce olan var mı? Nerelere gidiyorsunuz?

matemkogr
Aday Memur
10 Ağustos 2023 21:16

Bekar öğretmenler için de kütüklerinin bulundukları veya doğdukları illere özür grubu tayini talep

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