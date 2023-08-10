Seyyanen zam isteyenlerin asıl amacı ???

Seynanen zam da ısrarcı olanların hepsini amir yapip maaşını astlarindan daha düşük yapmalari ne güzel olur. Aldığı paranın satın alma gücü ve hak ettiği gerçek ücret ile ilgilenmeyip, amirin maaşı ile fark açıldı gibi amaçsız bir hedefe kanalize olana ne denir? "Başkasının maaşı ile değil kendi maaşının peşine düş" keza senin karnını o doyuruyor, denir!

Seynanen zam da ısrarcı olanların hepsini amir yapip maaşını astlarindan daha düşük yapmalari ne güzel olur. Aldığı paranın satın alma gücü ve hak ettiği gerçek ücret ile ilgilenmeyip, amirin maaşı ile fark açıldı gibi amaçsız bir hedefe kanalize olana ne denir? "Başkasının maaşı ile değil kendi maaşının peşine düş" keza senin karnını o doyuruyor, denir!