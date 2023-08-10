Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Ağustos 2023 21:09
Seyyanen zam isteyenlerin asıl amacı ???
Seynanen zam da ısrarcı olanların hepsini amir yapip maaşını astlarindan daha düşük yapmalari ne güzel olur. Aldığı paranın satın alma gücü ve hak ettiği gerçek ücret ile ilgilenmeyip, amirin maaşı ile fark açıldı gibi amaçsız bir hedefe kanalize olana ne denir? "Başkasının maaşı ile değil kendi maaşının peşine düş" keza senin karnını o doyuruyor, denir!

bessel27
10 Ağustos 2023 21:14

Seyyanen zam zaruretten dolayı oldu. Bundan sonra seyyanen zam yapılacağını düşünmüyorum. Sayın cumhurbaşkanımız da memurlara seyyanen zam yapmak zorunlu hale gelmişti, ondan dolayı yaptık demişti açıklamasında..

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Hükümetin memura zam teklifi kaç olur? Yhs kesin kalkar miMemur olarak devletimize güvenelimSeyyanen zam adalettir... 2024 ocak ve sonrasında da devam etmelidir2024 ocak zammı %50Yalan bilgiler yaymak suçturOcak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Seyyanen zam isteyenler içeri gelKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiOcak'ta olması gereken zam %0 oransal 18k seyyanen'dir

Sözlük

narsist 5 kadının beyanı esastır 5 kilo takıntısı 3 Metinalkan 6 lahmacun 2 aşure 1 Türkçe klavye 2 ünsüz benzeşmesi 1 Zevki Erteleme Becerisi Testi 2 barbie bebek 1

Son Haberler

Malatya'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiBakan Özhaseki: Orta hasarlıların hepsini ağır hasarlı gibi görmeye razıyızİngiltere'deki göçmenler Türkiye'ye mi gelecek?Isparta'da 4 kişi av tüfeğiyle öldürüldüPMYO giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.