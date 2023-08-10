KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


10 Ağustos 2023 21:24
Asil olma ihtimalini artırmak için hangisini yazmalıyım branşlı mı branşsız mı (cevaplarsanız sevini

kpss puanım 78 jandarma ve msb için hem personel hemde düz sınıflara başvuru yapabiliyorum branşssız olarak tercih yaptığım zaman puanım daha yüksek kalacağı için asil gelme olasılığı daha yüksek olur mu yoksa personel branşından yana mı şansımı denemeliyim?


levelup06
Memur
10 Ağustos 2023 21:45
Bölümünle alakalı bir branş varsa onu üste yazıp alta düz olanı tercih edebilirsin. İhtimalleri çoğaltmış olursun. Branşlar yüksek kapatıyor zaten. Düz olanlar daha düşük kapatıyor.
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