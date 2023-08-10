Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 22:19
il dışı iptali resmi yazı

mazeretsiz il dışı iptaliyle ilgili bir mail ekran görüntüsüyle haberler yapıldı ancak resmi yazısı geldi mi? resmi olarak bildirilen oldu mu sayın hocalarım?

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