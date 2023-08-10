Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


10 Ağustos 2023 22:25
il dışı atama kararnamesi

dys?den atama kararnamesi gönderilmiş. bu tarihten itibaren mi 15 gün içinde göreve başlanılmalı? yoksa eski kuruma gidip imza attıktan sonraki 15 gün içinde mi? bilgi sahibi olanlara şimdiden teşekkürler.

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