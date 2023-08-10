KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Ağustos 2023 23:47
En kolay atanan lisans bölümü hangisi ?? sanırım işletme 80 küsür puanla rahatlıkla atanabiliyor ?

en çok maliye mi kamu yönetimi mi yoksa işletme mi ?? bunların dışında daha kolay atanan bir lisans bölümü varsa söyleyin lütfen.


Adım Abdullah
Aday Memur
10 Ağustos 2023 23:59

madem atanabiliyor ben 81.8 puanla neden hala atanamadım.


mimarbuse
Aday Memur
11 Ağustos 2023 00:03

hangi bölüm sizinki

Adım Abdullah, 30 dk. önce

madem atanabiliyor ben 81.8 puanla neden hala atanamadım.


Adım Abdullah
Aday Memur
11 Ağustos 2023 00:08

işletme

mimarbuse, 26 dk. önce

hangi bölüm sizinki

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