Süper Lig Tahmin Yarışması 2023-2024 Sezonu

bu sezonu 3. haftadan başlatmak istiyorum. takımları tanımak, lige katılımı beklemek ve tatilden dönüşleri düşünerek fikstürü şekillendirmek amacıyla 28 ağustosta başlatmayı amaçlıyorum.
iki grup halinde ( A-B Grubu ) 8`er takımdan oluşacak ligde 14 maç üzerinden ilk tur, 8 takım 7 maç üzerinden ikinci tur, 4 takımlı yarı final, 2 takımlı final.
gruplarda birbirleriyle karşılaşacak olan takımlar rövanşlı maçlarla ikinci tura çıkma mücadelesi verecekler. 4`er takım bir üst tura çıkacak.
ligi kupaya dönüştürdüm.
1-0-2 ile tahminleri yapacağız. Sezonun ilk 14 maçı bitene kadar gol kralı tahmini yapmak esastır. 8 takımın belli olduğu gün gol kralı tahmini yapılmayacaktır. gol kralını bilen finale çıkarsa +5 puan alır. ikinci tur tek maç üzerinden devam eder.
Yarı finalde birinci ve dördüncü sıradaki eşleşir. ikinci ve üçüncü sıradaki eşleşir. tek maç üzerinden devam eder.
Final maçı rövanşlıdır.
Süper Lig maçları üzerinden tahmin alınır.
Amacımız 28 ağustos 2023- 15 mayıs 2023 başlangıç ve bitişlidir.
Editörlerden ricam bir önceki sezonların genel sıralamasının güncellenmiş halini sayfada paylaşmalarıdır.
grupları oluşturmak için önce 20 ağustosa kadar ismini açacağımız sayfaya yazacaklar. Sayfa bugün açılacaktır.
24 maçlık maratonda yer almak isteyen devam ve katılım sağlamalıdır.
Süper ligin üçüncü haftasından itibaren tahminler alınacağından tatilde veya başka işleri olanlar 20 Ağustos sonrası katılım sağlayamaz.
Maç hafta kaçıranlara yapacak birşey yok.
Yarışma olduğunu unutmadan yorumsuz tahminleri paylaşımlarınızı bekliyorum.
bu sezonu 3. haftadan başlatmak istiyorum. takımları tanımak, lige katılımı beklemek ve tatilden dönüşleri düşünerek fikstürü şekillendirmek amacıyla 28 ağustosta başlatmayı amaçlıyorum.
iki grup halinde ( A-B Grubu ) 8`er takımdan oluşacak ligde 14 maç üzerinden ilk tur, 8 takım 7 maç üzerinden ikinci tur, 4 takımlı yarı final, 2 takımlı final.
gruplarda birbirleriyle karşılaşacak olan takımlar rövanşlı maçlarla ikinci tura çıkma mücadelesi verecekler. 4`er takım bir üst tura çıkacak.
ligi kupaya dönüştürdüm.
1-0-2 ile tahminleri yapacağız. Sezonun ilk 14 maçı bitene kadar gol kralı tahmini yapmak esastır. 8 takımın belli olduğu gün gol kralı tahmini yapılmayacaktır. gol kralını bilen finale çıkarsa +5 puan alır. ikinci tur tek maç üzerinden devam eder.
Yarı finalde birinci ve dördüncü sıradaki eşleşir. ikinci ve üçüncü sıradaki eşleşir. tek maç üzerinden devam eder.
Final maçı rövanşlıdır.
Süper Lig maçları üzerinden tahmin alınır.
Amacımız 28 ağustos 2023- 15 mayıs 2023 başlangıç ve bitişlidir.
Editörlerden ricam bir önceki sezonların genel sıralamasının güncellenmiş halini sayfada paylaşmalarıdır.
grupları oluşturmak için önce 20 ağustosa kadar ismini açacağımız sayfaya yazacaklar. Sayfa bugün açılacaktır.
24 maçlık maratonda yer almak isteyen devam ve katılım sağlamalıdır.
Süper ligin üçüncü haftasından itibaren tahminler alınacağından tatilde veya başka işleri olanlar 20 Ağustos sonrası katılım sağlayamaz.
Maç hafta kaçıranlara yapacak birşey yok.
Yarışma olduğunu unutmadan yorumsuz tahminleri paylaşımlarınızı bekliyorum.