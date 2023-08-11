Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 00:54
Sendika üyelik iptali
Arkadaşlar sendikadan ayrılma işlemleri nasıl yapılıyor? Tatildeyken uzaktan yapabilir miyim? Bir de herhangi bir yerde ayrıldığım sendika bilgileri karşıma çıkar mı gözükür mü yani meb in sisteminde vs? Sistemden hemen düşer mi ayrıldığım zaman? Teşekkür ederim şimdiden.

Ogr.1
Memur
11 Ağustos 2023 01:03

Hocam değişiklik yoksa, üyelik çekilme formu var. Onu doldurup kurumunuza vermeniz gerekiyor. Gerisini onlar halleder. Mebbiste gözüküyor önceki sendikanız çıkış yapsanız da. Ben ocak zammı sonrası istifa ettim hiçbir sıkıntı yaşamadım eğer öyle bir endişeniz varsa.


sinelt
Daire Başkanı
11 Ağustos 2023 01:07
Cevap için teşekkür ederim hocam. Peki dilekçe vs verdim okul gönderdi diyelim hemen o gün sistemde çıkış gözüküyor mu mebbis te asıl merak ettiğim bu.
Ogr.1, 57 dk. önce

Hocam değişiklik yoksa, üyelik çekilme formu var. Onu doldurup kurumunuza vermeniz gerekiyor. Gerisini onlar halleder. Mebbiste gözüküyor önceki sendikanız çıkış yapsanız da. Ben ocak zammı sonrası istifa ettim hiçbir sıkıntı yaşamadım eğer öyle bir endişeniz varsa.


bersan_42
Şef
11 Ağustos 2023 01:15

şimdi verirseniz eylül 1-5 arası işlem görür. maaş güncellemesinde yani.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Tayin meselesi nasıl çözülür?Türk Eğitim Sistemi !Sevincimiz 30 gunmeb gys 2023 gaziantepte 200 kişi full çekmiş, soruların sızdırılması ihtimali çok yüksekİl içi isteğe bağlı sonrası İl içi mazeret başvurusu2.il dışıÖğretmenlerin maaşı ve ders saatiSahil özrü hakkındaPromosyon Teklifi GüncellendiEmeklilik ikramiyesi kaç günde yatar?

Sözlük

dudaktankalbe d namı diğer yaman 2 Metinalkan 6 Zekasına hayran bırakan kadın 1 arkadaşına koktuğunu nasıl söylersin 7 kinesiyoloji 1 kadının beyanı esastır 5 otobüste pet şişeye hacet gidermek 1 Muhatap 2 sefid 1 bilun 1

Son Haberler

Telefonunda 'mor beyin' tespit edilen askeri öğrencinin atılması hukuka uygun bulundu11 Ağustos 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı11 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıNaci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken paylaşımAile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.