Sendika üyelik iptali

Arkadaşlar sendikadan ayrılma işlemleri nasıl yapılıyor? Tatildeyken uzaktan yapabilir miyim? Bir de herhangi bir yerde ayrıldığım sendika bilgileri karşıma çıkar mı gözükür mü yani meb in sisteminde vs? Sistemden hemen düşer mi ayrıldığım zaman? Teşekkür ederim şimdiden.

Arkadaşlar sendikadan ayrılma işlemleri nasıl yapılıyor? Tatildeyken uzaktan yapabilir miyim? Bir de herhangi bir yerde ayrıldığım sendika bilgileri karşıma çıkar mı gözükür mü yani meb in sisteminde vs? Sistemden hemen düşer mi ayrıldığım zaman? Teşekkür ederim şimdiden.