Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 00:57
Yeni nesil öğretmenler arasında saygısız, edep bilmeyen gerzeklerin can sıkması

20 yıla yakındır bu forumu takip ederim . Bilgi paylaşımı için güzel platform ancak son yıllarda açılan abuk sabuk başlıklar açan ve saygısız, ne konuştuğunu bilmeyen , insanları yanlış yönlendiren, normal şartlarda yüzüne söyleyemeyeceği şeyleri burda pervasızca söyleyen öğretmenler türedi. İşin tuhaf tarafı forum editörleri de hiç müdahale etmiyor. Sanırım bu site sade reklama odaklandı. Eskisi gibi haber de okuyamıyorum aşırı reklamarı yüzünden.

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