16bin tl maas nasil

yukseklisans tez donemindeyim. yas 26 vasifsizim.

teknik olmayan bi bolum okuyorum.

calistigim yerde ingilizce cagri merkezinde cagri alicam. Yani bu is vardiyali bir is.

16bin net maas + 600tl yol parasi + 1000tl yemek parasi ile beraber toplam 17.600 maasim oluyor(dil tazminati oldugu icin asgari degil).Arti olarak perfonmans primi+ satis primi ve fazla mesai parasi olursa 20bini zorlarim diye dusunuyorum.

aile evinde buyuksehir merkezde kalıyorum ve is cok yakin metro ile 20dk.

ogrenci karti basiyorum (tam kart basma parasi vercekler)

yemegi evden goturcem( yemek parasi cebe incek)

Daha once hic bir iste calismadim. Kpss ye 2024de gircem. Cok borcum var. ingilizcemide konusarak gelistirmek istiyorum. Cagri merkezi isinin vardiyali oldugundan cok zor ve yogun oldugunuda biliyorum. Turkce ile ise girenlere asgari ucret verdiklerini duyunca cok uzuldum. O yuzden bu maas bana kotunun iyisi gibi geliyor. Sehir disina memur olarak atansam ev kirasiydi faturasi vs derken elime gecen zaten bu civar olucak. hem ayrica aile evindeyim ve buyuksehirde yasiyorum. sizce bu iste uzun sureli devam edeyim mi yoksa birakip kpss mi calisayim. (iste yukselme firsati var takim lideri olarak) ? 6 ay falan calisip sonra istifa edip kpss kasmayi dusunuyorum yada ikisini bir goturucem.