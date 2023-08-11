Kadro sonrası eş durumu

Merhaba arkadaşlar 2.5 yıldır hemşireyim toplu olarak kadroya geçtim şimdi mazeret tayini olarak eş durumu tayini dilekçesi verebilir miyim herkes farklı bir şey söylüyor fikri olan ya da bu şekilde tayin isteyen var mı

Merhaba arkadaşlar 2.5 yıldır hemşireyim toplu olarak kadroya geçtim şimdi mazeret tayini olarak eş durumu tayini dilekçesi verebilir miyim herkes farklı bir şey söylüyor fikri olan ya da bu şekilde tayin isteyen var mı