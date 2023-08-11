Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


11 Ağustos 2023 01:51
Kadro sonrası eş durumu
Merhaba arkadaşlar 2.5 yıldır hemşireyim toplu olarak kadroya geçtim şimdi mazeret tayini olarak eş durumu tayini dilekçesi verebilir miyim herkes farklı bir şey söylüyor fikri olan ya da bu şekilde tayin isteyen var mı

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