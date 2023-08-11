Becayiş hakkında önemli

Selam aleyküm hocalarım iki sorum olacak 1.Becayil yapmak için d gruba cami c grubu cami ile becayiş yapabilir mi. 2.Başka bir camiye nakil olan birisi k gün sonra becayiişe başvurabilir.Yani Diyelim bir camiden başka bir camiye nakil oldum aradan bir iki ay geçti becayiişe başvurabiliryormuyum süre aranıyor mu Hayırlı cumalar dilerim

Selam aleyküm hocalarım iki sorum olacak 1.Becayil yapmak için d gruba cami c grubu cami ile becayiş yapabilir mi. 2.Başka bir camiye nakil olan birisi k gün sonra becayiişe başvurabilir.Yani Diyelim bir camiden başka bir camiye nakil oldum aradan bir iki ay geçti becayiişe başvurabiliryormuyum süre aranıyor mu Hayırlı cumalar dilerim