Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : Lanet


11 Ağustos 2023 05:11
Becayiş hakkında önemli
Selam aleyküm hocalarım iki sorum olacak 1.Becayil yapmak için d gruba cami c grubu cami ile becayiş yapabilir mi. 2.Başka bir camiye nakil olan birisi k gün sonra becayiişe başvurabilir.Yani Diyelim bir camiden başka bir camiye nakil oldum aradan bir iki ay geçti becayiişe başvurabiliryormuyum süre aranıyor mu Hayırlı cumalar dilerim

Çok Yazılan Konular

Yurtdışı eş durumu hakkında Günaydın"demek cahiliye dönemi adetiİmamlar cami dernek başkanı veya üyesi olabilir mi?

Sözlük

kime versem çelişkisi 8 yürüyen ego 2 uçak kazaları 1 sacher torte 1 Herkes seçtiği hayatın keyfini yaşasın 7 ünsüz benzeşmesi 1 Nasa ifşaları 8 bilun 1 arkadaşına koktuğunu nasıl söylersin 7 The witcher dizi 3

Son Haberler

Telefonunda 'mor beyin' tespit edilen askeri öğrencinin atılması hukuka uygun bulundu11 Ağustos 2023 tarihli atama kararnamesi yayımlandı11 Ağustos 2023'ten önemli gündem başlıklarıNaci Görür'den Malatya depremi sonrası dikkat çeken paylaşımAile Destek Programı ödemeleri 15 Ağustos'ta yatırılacak

Editörün Seçimi

Ocak 2024 Maaş Artışı Tahmininiz nedir?Memurların Toplu Sözleşme Talepleri (2024-2025)Enflasyon beklentisine nokta koyalımTemmuz enflasyonu tahminleri2024 Ocak ayı zammı en az %49 olacak.Özelde çalışılan süreleri derece ve kademeye saydırabilir miyiz?Yönetici 2023 atama sonucunu açıklayan iller Aylık kredi kartı ödemeniz ne kadar geliyor? Maaşınız yetiyor mu?Jandarmanın Polis Yakınına GBT Yapmasıİdareyi nereye şikayet edebilirim lütfen yardım.