KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Ağustos 2023 07:45
Farklı kpss puaniyla 4b aynı unvanlı kadro

Su anda 2022 kpss puaniyla 4bli atanan biri 2024 kpss puaniyla yine 4bli aynı unvanlı kadroya başka bir kurumda atanabilir mi, 1 yıl bekleme cezasına girmeden?

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