Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Ağustos 2023 08:48
Araç kullananlar şehiriçi hız sınırına uymuyor

Bu nedenle her şehirde mülki amirler belediyeler hız kontrol takip sistemlerini mutlaka uygulamaya sikmalılar.Eds mi mibesemi radarmı neyse artık.Sınırı geçene ihlal edene otomotik ceza kesmeli yoksa dinlemiyorlar ne anlatırsan anlat.Bir iki ceza yerse vede ihlal çoğalırsa araç bağlamaya kadar gitmeli.Kimsenin keyfiyeti lüksü diğer insanların canından çoluk çocuğundan daha önemli olamaz.Yetkilileri buradan göreve davet ediyoruz bu konuda.Şehiriçi sade magandalar değil herkes yüz yüzyirmi gidiyor buna bir çözüm hepinizin çocuğu torunu var allahmuhafaza.

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