Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


11 Ağustos 2023 09:05
Hak hukuk malesef mazluma makdula yok.

Adam cinayet işlemiş adam öldürmüş on sene yatmış aftan iyi halden çıkmış birde geliyor ilçede köyde zort zort geziyor milletin gözü önünde.Babası kardeşi vurulan insanın yerinde olsanız ne edersiniz bir empstide kurmuyorsunuz galiba sayın yetkililer.Bu katillere doğduğu ilde ve cinayet işlediği ilde yaşama ikamet etme hakkı verilmemeli.İzinsiz girmeleri halinde müebbed getirilmeli.Eğer madura mazluma hak hukuk varsa bu uygulanmalı yoksa başka çare yok vuracak vurulacak.Vebali tüm bu konuda yetki sahibi kişilerdedir.Yıllardır yazılır çizilir kimse ilgilenmez.Yarın başınıza gelirse anlarsınız ne yazdığımızı kimseye gelmesinde.Bu önemli bunu muhakak kanunla düzenlemeli hükümet beklenti bu yönde.Kan davaları,intikam ,ölümhapis azalır böylece bitmezde azalır.Tahrik ediyorlar çünkü.

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