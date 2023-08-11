Hala Zam Oranı Peşinde Koşuyoruz, Önemli Olan Diğer Sosyal-Mali Haklar

Arkadaşlar hakikaten anlamıyorum sizleri.... Dünya tersine dönse dahi verilecek zam enflasyonun altında kalacak her durumda. Yani Toplu sözleşmedeki ZAM oranı ile hiç ama hiç işimiz yok....( Tabi her yıl %100 verilirse o ayrı)

Bence sendikaların ve memurların odaklanması gereken konu diğer mali ve sosyal haklar....

Zam oranı konusu tam da sendikanın işine geliyor. Tam bir oyalama süreci.

Halbuki asıl konu; Memura ikramiye verilmesi, yemek ve yol yardımı verilmesi, konut/araba vb alımlarda uygun kredi verilmesi veya kolaylık sağlanması gibi gibi uzatılacak onlarca mali ve sosyal haklar üzerinden koşmalıyız...