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Editörler : enginkrtpalex 10


11 Ağustos 2023 09:36
Erden Timur bu sene ligi bitirtir mi ?

geçen sene fenerbahçe öndeyken ligi bitirtmeyeceğini söyleyip galatasaray öne geçip şampiyonluğu garantileyince ligi bitirten Erden Timur bu sene fenerbahçe yada beşiktaş iddialı olup yarışta olunca sizce ligin kapatır yada tatil edermi çünkü fener ve beşiktaş bu sene baya iddialı gibi gözüküyor

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