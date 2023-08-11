KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Ağustos 2023 09:37
Paramedikten yatay geçiş yapmalı mıyım?

Herkese hayırlı günler ben paramedik 1. Sınıf öğrencisiyim. Ama gerek atama puanları gerek mezun sayısından dolayı paramedikten yatay geçiş yapmak istiyorum. Sizce hangi bölüme yatay geçiş yapmalıyım? Ben açıktan tds okuyorum zaten son seneye gireceğim. Yatay geçiş içinde büro yönetimi düşünüyorum. Sizce ne yapmalıyım? Önerebileceğiniz bölüm var mıdır ?

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