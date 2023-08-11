Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"



Becayiş istiyor
11 Ağustos 2023 09:38
Şu an Diyarbakırda merkezde olan var mı ÇOK ACİLL

Merhaba diyarbakır merkezde olan var mı acaba il sağlık müdürlüğü için yardıma ihtiyacım var iletişime geçebilir mi kimse varsa eğer lütfen

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