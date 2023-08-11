KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


11 Ağustos 2023 09:45
Bilgisayar işletmenliği sertifikası

Hayırlı günler dilerim herkese benim bir sorum olacaktı. Bu özel kurslar var 6 haftalık bilgisayar işletmenliği kursları var bu kursu bitirdikten sonra meb onaylı bilgisayar işletmenliği sınavına girerek 6225 kodunu alabilir miyim? Kursla konuştuğumda kurs süresi 40 saat dedi ama sertifika meb onaylı dedi. Kamu alımlarında sorun yaşar mıyım ?


Normalbiri123
Aday Memur
11 Ağustos 2023 09:46

Sertifika için mebin sınavına gireceksiniz dedi.

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