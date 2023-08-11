Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


11 Ağustos 2023 09:57
Görev İstirahatli

Merhaba aklıma takılan bir konu var danışmak istiyorum polisler görev İstirahatli olduklarında görev yaptığı ilden başka bi ile gidebilir mi?


Cimbomlu1
Şef
11 Ağustos 2023 10:28
birim amirinin bilgisi dahilinde çıkabilir

reddblackk
Aday Memur
11 Ağustos 2023 10:47
Sen her il dışına çıkışında haber veriyor musun?
Cimbomlu1, 1 saat önce
birim amirinin bilgisi dahilinde çıkabilir
Toplam 2 mesaj

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