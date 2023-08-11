KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


11 Ağustos 2023 11:27
Dgs Sağlık Yönetimi puan ve sıralama

239 EA puanı ve 53bin sıralamaya Anadolu Üniversitesi gelir mi ? Anadolu üni dışında önerebileceğiniz başka üniversite varsa yazar mısınız yorumları takipteyim.

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