KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


11 Ağustos 2023 12:36
DGS sonuclari
Merhabalar .Dgsden kaç puan almak lazım okulu 4 e tamamlamak için. Puanım 266 büro mezunuyum bu işleri bilen yardımcı olabilirimi rica etsem

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