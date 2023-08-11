Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ağustos 2023 13:00
Oyak Konut Ön Biriktirimden Çıkış Yardım

Herkese merhaba.

Konut ön biriktirim fonundan çıkmak istiyorum fakat ev almadığım için OYAK çıkış işlemlerini yapmıyor. Bu konu da bilgi sahibi olan duyarlı arkadaşların yardımını bekliyorum. Özelden mesaj atabilirsiniz.

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