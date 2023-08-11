Tasarrufun iptali vakifbank

Merhaba arkadaşlar. Vakıfbank maaş haczinde 2. Sırada beklerken 1. Sıradaki alacaklı ile aramızdaki borç ilişkisinin muvazaalı olduğu gerekçesiyle asliye hukuk mahkemesine tasarrufun iptali davası açmış. Arkadaşim meslektaşım olur, kendisiyle aramızda gerçek bir borç ilişkisi var, banka dekontlari vs mevcut. Dalga Dümen vs yok.

Bankayı arayıp kendilerine icra dairesine muvafakatname verip maaşımdan dörtte bir oranında size borçlu olduğum dosyaya da kesilsin dedim, kabul etmeyip borcun tamamını tek seferde istediler. Bugüne kadar borçluya odedigim tüm meblayı da istemişler mahkemeden. İşin kötüsü benimle beraber benim borçlu olduğum kişiyi de mağdur ediyorlar.

Muhtemelen davayı kaybedecegim, çok sorun etmiyorum ödeyeceğiz artık. Bunun idari aşaması ne olur onu öğrenmek istiyorum eğer aranızda başından böyle bir konu geçen varsa bilgi verirse çok sevinirim. Geçmişte 3 tane icra takibim olduğu için 4 puan ve 6 ay kıdem durdurma cezası aldım. Başka bir cezam yok.