KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


11 Ağustos 2023 13:25
Paem 2022-2024

Merhaba

Geçenlerde bir yazı çıktı malumumuz dışarıdan paem alımı hakkında

Fake dendi gerçek dendi, son olarak durum nedir bilgisi olan var mı teşekkürler

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