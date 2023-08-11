KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


11 Ağustos 2023 13:36
Dış kaynak alımlarında yaş sınırı

Arkadaşlar merhaba.

Ben seneye 29 yaşıma giriyorum. Biliyorsunuz dış kaynak alımlarında yaş sınırı 27 yüksek lisans için 32 oluyor. Benim tezsiz yüksek lisansim mevcut bununla yaş sınırım 32 oluyor mu yoksa tezli yapmak gibi bir gereklilik var mı

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.


KaradenizliUsak
Memur
11 Ağustos 2023 14:06

Tezsiz yüksek lisans yeterlidir.hangi branşı düşünüyorsun KPSS kaç?

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