Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


11 Ağustos 2023 13:54
Seçim Ücreti

Merhabalar , 14 mayıs ve 28 mayıstaki her iki seçimde de görev aldım. Ancak ücretini alamadım bankaya sorduğumda size mesaj gelecek dendi. Maalesef o mesaj da gelmedi bu durumda olan arkadaşlarımız var mı


Dahihoca
Aday Memur
11 Ağustos 2023 13:56

Kurban bayramından önce aldık ziraatten


Fatih TURAB
Aday Memur
11 Ağustos 2023 14:39
Bankaya gidin tc ile baksınlar. Mesaj bazen gelmeyebilir. Eğer bankaya yatmamışsa ilçe ysk ya gidin bir yanlışlık olabilir. Düzeltirler. Yatalı çok oldu çünkü.
Toplam 2 mesaj

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