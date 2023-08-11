Seçim Ücreti

Bankaya gidin tc ile baksınlar. Mesaj bazen gelmeyebilir. Eğer bankaya yatmamışsa ilçe ysk ya gidin bir yanlışlık olabilir. Düzeltirler. Yatalı çok oldu çünkü.

Bankaya gidin tc ile baksınlar. Mesaj bazen gelmeyebilir. Eğer bankaya yatmamışsa ilçe ysk ya gidin bir yanlışlık olabilir. Düzeltirler. Yatalı çok oldu çünkü.